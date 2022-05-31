Сиренко: «Кожен росіянин несе відповідальність за вторгнення»
Сіренко виставив на благодійний аукціон свій чемпіонський титул
Українець хоче допомогти хлопцю, у якого на руках померла рідна мати
20:16
Український суперважковаговик Владислав Сіренко (19-0, 16 КО) виставив на благодійний аукціон свій чемпіонський титул WBC Asia.
За виручені кошти допоможуть 18-річному В'ячеславу Ялову з Донецької області.
Мати Ялова загинула після вибуху, після чого він самостійно піклується про 4 молодших братів і сестер.
Аукціон триватиме до 7 червня. Стартова вартість лота – 50 000 гривень.