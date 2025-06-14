Володимир Кириченко

Український боксер напівлегкого дивізіону Олександр Соломенніков (16-1, 8 КО) став бійцем на заміну на другий етап боксерського гран-прі від WBC в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Про це повідомляє Tribuna.com.

Він стане одним з боксерів, які будуть готові вийдуть на поєдинок, якщо один з учасників 1/8 фіналу якимось чином не зможе взяти участь: логістичні проблеми, травма і так далі.

В 1/16 фіналу Соломенніков програв роздільним рішенням суддів ганцю Голі Доргбетору (58:56, 56:58, 56:59).

Нагадаємо, українці Цотне Рогава та Віталій Стальченко боксуватимуть між собою в 1/8 фіналу Гран-прі WBC.