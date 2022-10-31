Сосни мій х*й. Ф'юрі жорстко образив блогера за незручне запитання про Чісору
Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі британець Тайсон Ф'юрі (32-0-1, 23 КО) жорстко образив блогера під час подкасту True Geordie.
Ф'юрі розлютило питання про те, що всі критикують його вибір суперника в особі Дерека Чісора.
«Неважливо подобається тобі чи не подобається бій проти Чісори? Чісора домігся в боксі більшого, ніж десять таких ось критиків як ти разом узятих. Він бився з усіма найсильнішими бійцями в світі. З чого ти взагалі вирішив, що маєш право його засуджувати за якісь поразки? Я в будь-якому випадку проведу з ним бій. Дивитися чи ні – вам вирішувати. Але 50 або 60 тисяч уболівальників вже купили квитки на наш бій.
Думаю, що у тебе і таких як ти в житті ніколи не було ніяких сварок і конфліктів. Чи не тобі критикувати Чісора, зрозумів? Я просто не дозволю тобі цього зробити. Ти мене почув? І взагалі, як на мене, то ти просто якийсь др*чила. Ти, дрібний алкаш. Запам'ятай, більше ніяких інтерв'ю з тобою не запишу. Дрібний ти алкаш, лисий і бородатий др*чила. Поцілуй мої яйця, дрібний ти задрот. Сосни мій х*й! »
Нагадаємо, раніше стало відомо, що квитки на бій Ф'юрі – Чісора 3 коштуватимуть більше ніж на Усик – Джошуа.
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