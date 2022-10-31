Сосни мій х*й. Ф'юрі жорстко образив блогера за незручне запитання про Чісору

Тайсон Ф'юрі

Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі британець Тайсон Ф'юрі (32-0-1, 23 КО) жорстко образив блогера під час подкасту True Geordie.



Ф'юрі розлютило питання про те, що всі критикують його вибір суперника в особі Дерека Чісора.

Думаю, що у тебе і таких як ти в житті ніколи не було ніяких сварок і конфліктів. Чи не тобі критикувати Чісора, зрозумів? Я просто не дозволю тобі цього зробити. Ти мене почув? І взагалі, як на мене, то ти просто якийсь др*чила. Ти, дрібний алкаш. Запам'ятай, більше ніяких інтерв'ю з тобою не запишу. Дрібний ти алкаш, лисий і бородатий др*чила. Поцілуй мої яйця, дрібний ти задрот. Сосни мій х*й! »