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Спаррінг-партнер Джошуа розкритикував Ентоні за вибір нового тренера
Судячи з усього, AJ буде працювати з Роєм Джонсом
17 листопада 12:10
Колишній спаринг-партнер екс-дворазового чемпіона світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО) Райделл Букер (26-6-1, 13 КО) висловився на тему того, що новим тренером AJ з високою часткою ймовірності стане Рой Джонс-молодший:
«З чуток, Ентоні буде працювати з Роєм. Я просто не бачу, як це взагалі може спрацювати. І якщо чесно, не вважаю Джонса хорошим тренером або вчителем. Він перемагав свого часу, так як був обдарований природою більше, ніж будь-хто інший. А такі рідко можуть чогось навчити інших».
Джошуа проведе наступний бій в 2023 році. Вже є імена його потенційних суперників.
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