Стали відомі можливі терміни повернення Спенса в ринг
Спенс: «Мій тренер допоміг би Джошуа вийти на топ-рівень»
Боксер вважає, що у них би вийшла чудова команда
15:18
У них би вийшла чудова команда. Я не обіцяю, що Деррік обов'язково вивів би Ей Джея на інший рівень, але він би точно допоміг йому і з захистом, і з тим, як правильно атакувати. Він би створив для нього комфортні умови. Коли ти хочеш попрацювати над навичками в обороні, то цей комфорт необхідно. Тоді ти розкуто викидаєш удари, але при цьому залишаєшся сфокусованим. З боку здається, що Джошуа психологічно зламався, але з Джеймсом у нього є можливість вийти на топ-рівень.
Спенс звинуватив Кроуфорда в зриві поєдинку.
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