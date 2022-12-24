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Спенс: «Мій тренер допоміг би Джошуа вийти на топ-рівень»

Боксер вважає, що у них би вийшла чудова команда
Бокс Професійний бокс
15:18
Спенс: «Мій тренер допоміг би Джошуа вийти на топ-рівень»
Чемпіон світу з версій WBA, WBC і IBF в напівсередньому дивізіоні Еррол Спенс (28-0, 22 КО) вважає, що його тренер Деррік Джеймс допоміг би британському суперважковаговику Ентоні Джошуа вийти на топ-рівень. Слова приводить ESNews.

У них би вийшла чудова команда. Я не обіцяю, що Деррік обов'язково вивів би Ей Джея на інший рівень, але він би точно допоміг йому і з захистом, і з тим, як правильно атакувати. Він би створив для нього комфортні умови. Коли ти хочеш попрацювати над навичками в обороні, то цей комфорт необхідно. Тоді ти розкуто викидаєш удари, але при цьому залишаєшся сфокусованим. З боку здається, що Джошуа психологічно зламався, але з Джеймсом у нього є можливість вийти на топ-рівень.


Спенс звинуватив Кроуфорда в зриві поєдинку.
Денис Сєдашов
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Теги

Еррол Спенс Ентоні Джошуа

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