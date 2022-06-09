Комісія визнала перемогу Захарєєва в півфіналі ЧЄ-2022
Спортивний директор ФБУ: «Розраховували, що на ЧЄ-2022 зможе взяти участь один з кращих боксерів України та світу Хижняк»
Антон Чередниченко – про результат команди на континентальній першості в Єревані
16:52
Антон Чередниченко та родина Хижняків / Фото - FacebookСпортивний директор Федерації боксу України Антон Чередниченко прокоментував результат української команди на чемпіонаті Європи-2022 в Єревані (Вірменія) серед чоловіків.
«Готуючись до чемпіонату Європи, ми розраховували, що в ньому зможе взяти участь один з кращих боксерів України і світу Олександр Хижняк».
«Також не обійшлося і без дивовижних для нас рішень суддів. Наприклад, в поєдинку Юрія Захарєєва за вихід у фінал нашому спортсмену незаслужено присудили поразку. Після того, як наша команда підняла скандал, бій переглянули і підтвердили – рішення суддів було невірним. Суддівську бригаду дискваліфікували, але на результат змагань це вже не впливало – тут не передбачена процедура протестів. Визнання помилок суддів позбавила змоги Юрію Захарєєву вийти у фінал і боротися за золото. І навіть в разі програшу Україна отримала б мінімум одне срібло».
«Ми очікували, що наші хлопці вийдуть у фінал, і за підсумками чемпіонату Україна отримає і золото, і срібло, і бронзу. Всі наші боксери боролися за перемогу до останньої секунди бою. Але це бокс, тут все може статися. Тому очікування не збіглися з результатом. Зараз тренерським складом і самими боксерами буде зроблений аналіз того, що вдалося, що не вдалося, і в результаті наша команда стане сильніше».
Нагадаємо, Юрій Захарєєв, Іван Сапун, Юрій Шестак і Дмитро Замотаєв завоювали бронзові медалі чемпіонату Європи-2022. Україна вперше з 2015 року завершила континентальну першість без золота.
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