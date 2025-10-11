Стала відома дата титульного реваншу Бад Джек – Мікаелян
Бій відбудеться на шоу у Лос-Анджелесі
близько 1 години тому
Джек та Мікаелян / Фото - Yahoo
Названа дата реваншу між чемпіоном WBC у важкому дивізіоні Баду Джеком (29-3-3, 17 КО) та чемпіоном у відпустці Ноелем Мікаеляном (26-3, 11 KO).
За інформацією інсайдера Майка Коппінджера, бій пройде 13 грудня в Лос-Анджелесі.
Перший поєдинок відбувся у травні цього року – тоді Баду переміг Мікаеляна роздільним рішенням суддів: 114-114, 115-113 і 115-113.
Нагадаємо, у першому бою Мікаелян замінив у бою Раяна Розіцького, який отримав травму.
Рішення з приводу реваншу Джек – Мікаелян було прийняте після того як WBC задовольнила апеляцію, подану Don King Productions.
