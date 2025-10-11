Володимир Кириченко

Названа дата реваншу між чемпіоном WBC у важкому дивізіоні Баду Джеком (29-3-3, 17 КО) та чемпіоном у відпустці Ноелем Мікаеляном (26-3, 11 KO).

За інформацією інсайдера Майка Коппінджера, бій пройде 13 грудня в Лос-Анджелесі.

Badou Jack will face Noel Mikaelian in a WBC cruiserweight title rematch set for Dec. 13 in Los Angeles, sources tell @MikeCoppinger. pic.twitter.com/E7Szbb4Mdl — Ring Magazine (@ringmagazine) October 10, 2025

Перший поєдинок відбувся у травні цього року – тоді Баду переміг Мікаеляна роздільним рішенням суддів: 114-114, 115-113 і 115-113.

Нагадаємо, у першому бою Мікаелян замінив у бою Раяна Розіцького, який отримав травму.

Рішення з приводу реваншу Джек – Мікаелян було прийняте після того як WBC задовольнила апеляцію, подану Don King Productions.