Олег Гончар

Геннадій Головкін, Вернон Форрест і Стів Коллінз включені до бюлетеня для голосування за вступ до Міжнародного залу слави боксу (IBHOF) у 2026 році. Про це повідомляє BoxingScene з посиланням на виконавчого директора IBHOF Едварда Броффі.

«Щороку момент розсилки бюлетенів стає знаковою подією для боксерського світу. Саме тоді вирішується, хто отримає право увійти до Зали слави й назавжди закарбувати своє ім’я серед легенд рингу». Едвард Броффі

Бюлетені розіслали 1 жовтня. Голосуватимуть члени Асоціації боксерських журналістів Америки та історики боксу з усього світу. Результати опублікують на початку грудня.

Головкін, ексчемпіон у середній вазі, може стати першим казахстанцем у Залі слави.

Церемонія включення відбудеться влітку 2026 року в Канандайгуа, Нью-Йорк.

