близько 1 години тому
Ексчемпіон у надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) планує повернутися на ринг у грудні 2025 року, а його суперником, ймовірно, стане француз Тоні Йока (14-3, 11 КО). Про це повідомляє BoxingScene.
Промоутер Йоки Йоган Зауї розповів, що Джошуа підтвердив високу ймовірність бою з французом.
«Він сказав, що його наступний суперник на 90% буде Йока, хоча є варіант із Джейком Полом».
Тренер британця Бен Девісон виступив проти ідеї поєдинку з ютубером, вважаючи його менш серйозним викликом.
Останній бій 35-річного Джошуа відбувся у вересні 2024 року, коли він достроково програв Даніелю Дюбуа.
33-річний Йока у травні спірно переміг Арслана Яллієва.
