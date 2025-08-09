Олег Гончар

Ексчемпіон у надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) планує повернутися на ринг у грудні 2025 року, а його суперником, ймовірно, стане француз Тоні Йока (14-3, 11 КО). Про це повідомляє BoxingScene.

Промоутер Йоки Йоган Зауї розповів, що Джошуа підтвердив високу ймовірність бою з французом.

«Він сказав, що його наступний суперник на 90% буде Йока, хоча є варіант із Джейком Полом». Йоган Зауї

Тренер британця Бен Девісон виступив проти ідеї поєдинку з ютубером, вважаючи його менш серйозним викликом.

Останній бій 35-річного Джошуа відбувся у вересні 2024 року, коли він достроково програв Даніелю Дюбуа.

33-річний Йока у травні спірно переміг Арслана Яллієва.