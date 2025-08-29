Володимир Кириченко

Поєдинок володаря титулу WBC у другій напівлегкій вазі ОʼШакі Фостера (23-3, 12 KO) проти чемпіона WBC у цьому дивізіоні Стівена Фултона (23-1, 8 КО) відбудеться 25 жовтня. Про це повідомляє The Ring.

Бій пройде в Лас-Вегасі. На кону стоятиме титул WBC, яким володіє Фостер.

Поєдинок стане частиною вечора Premier Boxing Champions у форматі PPV, де головною подією буде захист Себастьяном Фундорою титулу WBC у першій середній вазі проти ексчемпіона в напівсередній вазі Кіта Турмана.

PBC поки офіційно не анонсували поєдинок Фундора – Турман. Очікується, що головний бій та андеркард представлять наступного тижня.

Спочатку бій Фостер – Фултон мав відбутися 16 серпня в Лас-Вегасі в андеркарді реваншу Джервонта Девіс – Ламонт Роуч. Цей вечір скасували, оскільки Девіс 14 листопада проведе бій проти Джейка Пола в Атланті.

Нагадаєио, 1 лютого Фултон одноголосним рішенням суддів переміг Брендона Фігероа. Фостер у листопаді 2024 року роздільним рішенням здолав Робсона Консейсао.