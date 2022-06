Стало відомо скільки зароблять Головкін і Альварес за третій бій

Відомий інсайдер Рік Глейзер розповів скільки запрацюють володар титулу IBF в середньому дивізіоні Геннадій Головкін (42-1-1, 37 KO) і абсолютний чемпіон світу в суперсередній вазі Сауль Альварес (57-2-2, 39 KO) за третій бій.

Champ, Hearn has blown huge money, but #Canelo-#GGG is bigger than #Spence-#Crawford, Worldwide revenues will be much bigger for #CaneloGGG, That's why those 2 guaranteed total 80 mill, compared to likely in the neighborhood of of 30 mill guarantees for #SpenceCrawford. #Boxing