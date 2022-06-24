Стало відомо скільки зароблять Головкін і Альварес за третій бій

Поєдинок між Канело і GGG відбудеться на T - Mobile Arena

Відомий інсайдер Рік Глейзер розповів скільки запрацюють володар титулу IBF в середньому дивізіоні Геннадій Головкін (42-1-1, 37 KO) і абсолютний чемпіон світу в суперсередній вазі Сауль Альварес (57-2-2, 39 KO) за третій бій. «Бій Канело – GGG більше, ніж бій Спенс – Кроуфорд. Доходи бою Канело – GGG по всьому світу будуть набагато більше. Ось чому ці двоє гарантовано запрацюють в цілому 80 мільйонів доларів в порівнянні із загальним імовірним гарантованим гонораром в районі 30 мільйонів доларів для Спенс і Кроуфорда». Champ, Hearn has blown huge money, but #Canelo-#GGG is bigger than #Spence-#Crawford, Worldwide revenues will be much bigger for #CaneloGGG, That's why those 2 guaranteed total 80 mill, compared to likely in the neighborhood of of 30 mill guarantees for #SpenceCrawford. #Boxing — Rick Glaser ( @ RealRickGlaser1 ) June 22, 2022 Поєдинок між Канело і GGG відбудеться на T-Mobile Arena в Лас-Вегасі, США.

Рене Тер Велде