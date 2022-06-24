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Стало відомо скільки зароблять Головкін і Альварес за третій бій

Поєдинок між Канело і GGG відбудеться на T - Mobile Arena
Бокс Професійний бокс
07:40
Стало відомо скільки зароблять Головкін і Альварес за третій бій

Відомий інсайдер Рік Глейзер розповів скільки запрацюють володар титулу IBF в середньому дивізіоні Геннадій Головкін (42-1-1, 37 KO) і абсолютний чемпіон світу в суперсередній вазі Сауль Альварес (57-2-2, 39 KO) за третій бій.

«Бій Канело – GGG більше, ніж бій Спенс – Кроуфорд. Доходи бою Канело – GGG по всьому світу будуть набагато більше. Ось чому ці двоє гарантовано запрацюють в цілому 80 мільйонів доларів в порівнянні із загальним імовірним гарантованим гонораром в районі 30 мільйонів доларів для Спенс і Кроуфорда».

Поєдинок між Канело і GGG відбудеться на T-Mobile Arena в Лас-Вегасі, США.

Рене Тер Велде
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Теги

Геннадій Головкін Сауль Альварес

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