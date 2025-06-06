Стали відомі можливі місця проведення реваншу Юбенк-молодший – Бенн

Відомий британський промоутер Бен Шалом для iFL TV прокоментував інформацію, що реванш британця Кріса Юбенка-молодшого (35-3, 25 КО) та його співвітчизника Конора Бенна (23-1, 14 KO) може пройти 27 вересня.

«Я не впевнений щодо точної дати, тому що ми ще не узгодили її. Я знаю, що бій може пройти на стадіоні Тоттенгема. Очевидно, що список поєдинків ще не оприлюднений, але цей бій може зібрати будь-який стадіон.

Він може пройти на Вемблі, може пройти у Кардіффі на критій арені. Він може пройти де завгодно».