Стали відомі можливі місця проведення реваншу Юбенк-молодший – Бенн

Точної дати проведення поєдинку ще немає

близько 7 годин тому

Юбенк та Бенн / Фото - Sky Sports
Юбенк та Бенн / Фото - Sky Sports
Володимир Кириченко Array

Володимир Кириченко

Відомий британський промоутер Бен Шалом для iFL TV прокоментував інформацію, що реванш британця Кріса Юбенка-молодшого (35-3, 25 КО) та його співвітчизника Конора Бенна (23-1, 14 KO) може пройти 27 вересня.

«Я не впевнений щодо точної дати, тому що ми ще не узгодили її. Я знаю, що бій може пройти на стадіоні Тоттенгема. Очевидно, що список поєдинків ще не оприлюднений, але цей бій може зібрати будь-який стадіон.

Він може пройти на Вемблі, може пройти у Кардіффі на критій арені. Він може пройти де завгодно».

Нагадаємо, 27 квітня на івенті у Лондоні Юбенк-молодший переміг Бенна одноголосним рішенням суддів (116:112, 116:112, 116:112).

Раніше повідомлялося, що реванш відбудеться 27 вересня на арені Tottenham Hotspur Stadium у Лондоні.

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