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Стівенсон бажає провести поєдинок з Джервонтою

Лідер другої напівлегкої ваги не проти незабаром змінити дивізіон
Бокс Професійний бокс
12:26
Стівенсон бажає провести поєдинок з Джервонтою
Шакур Стівенсон / Фото - skysports
Чемпіон світу з версій WBC і WBO в другому напівлегкому дивізіоні Шакур Стівенсон (18-0, 9 KO) заявив, що в найближчому майбутньому має намір розділити ринг з володарем титулу WBA Regular в легкій вазі Джервонтою Девісом (27-0, 25 КО).

Цитує Шакура boxingnews24.com.

«Це правда, що я єдиний, хто може стати викликом для Девіса. Коли ти б'єшся з «Танком», тобі необхідно бути пильним всі 12 раундів. Я єдина людина, яка здатна зберігати пильність і показувати свій кращий бокс протягом 12 раундів».


«Я відчуваю, що ми з Девісом – два особливих бійця, ми станемо кращими з кращих, і нам доведеться побитися. Я більш майстеровитий, ніж «Танк». Ймовірно, йому не сподобається те, що я говорю, однак я відчуваю, що це правда. Мені здається, що я більш майстеровитий боєць, ніж він. Я не віддаю раунди, а повертаюся».


Напередодні президент британської промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хирн висловився про бажання підписати контракт з Девісом.
Володимир Кириченко
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Шакур Стівенсон Джервонта Девіс

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