Стівенсон: « Джервонта крутий, але він не зможе побити мене »

Про поєдинок обох ще не домовилися

Американець Шакур Стівенсон (19-0, 9 КО) впевнений, що легко поб'є свого співвітчизника Джервонту Девіса (27-0, 25 КО), хоча не принижує BoxingScene якостей свого опонента.

«Я не збираюся ніяким чином дискредитувати чувака. Я думаю, що він пекельно крутий боєць. Я маю на увазі, подивіться на нього: він б'ється на pay-per-view і вирубує всіх цих хлопців. Правда це не скасовує того факту, що я можу перемогти його. Цей чувак знає, що не зможе мене побити».

Девіс в січні чекає бій з Ектором Луїсом Гарсією.

У Шакура поки немає опонента.