Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
22:00
live
Інформаційний марафон
21:50
Текбол. Чемпіонат світу. Німеччина

Стівенсон: « Джервонта крутий, але він не зможе побити мене »

Про поєдинок обох ще не домовилися
Бокс Професійний бокс
02 грудня 18:41
Стівенсон: « Джервонта крутий, але він не зможе побити мене »

Американець Шакур Стівенсон (19-0, 9 КО) впевнений, що легко поб'є свого співвітчизника Джервонту Девіса (27-0, 25 КО), хоча не принижує BoxingScene якостей свого опонента.

«Я не збираюся ніяким чином дискредитувати чувака. Я думаю, що він пекельно крутий боєць. Я маю на увазі, подивіться на нього: він б'ється на pay-per-view і вирубує всіх цих хлопців.

Правда це не скасовує того факту, що я можу перемогти його. Цей чувак знає, що не зможе мене побити».


Девіс в січні чекає бій з Ектором Луїсом Гарсією.

У Шакура поки немає опонента.

Андрій Усмонов
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Шакур Стівенсон Джервонта Девіс

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

X-Video:

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Кроуфорд спрогнозував результат майбутнього мегафайта Джервонта – Райан Гарсія
Кроуфорд спрогнозував результат майбутнього мегафайта Джервонта – Райан Гарсія
Бокс Професійний бокс
13:00
Стівенсон: «В легкому дивізіоні віддав би належне Лопесу за бої з Ломаченком, та Хейні»
Стівенсон: «В легкому дивізіоні віддав би належне Лопесу за бої з Ломаченком, та Хейні»
Бокс Професійний бокс
29 листопада 14:12
Девіс викликав на бій Хейні: «Я йду прямо на тебе»
Девіс викликав на бій Хейні: «Я йду прямо на тебе»
Бокс Професійний бокс
29 листопада 08:49
Шакур Стівенсон про Девіса: «С*ка, нігер, стули писок. Давай факти. Не розкручуй цю брехню»
Шакур Стівенсон про Девіса: «С*ка, нігер, стули писок. Давай факти. Не розкручуй цю брехню»
Бокс Професійний бокс
27 листопада 12:45
Девіс повідомив, що в спарингах побив Стівенсона і Хейні
Девіс повідомив, що в спарингах побив Стівенсона і Хейні
Бокс Професійний бокс
27 листопада 11:57
Український нокаутер повернеться в ринг в андеркарді Девіса
Український нокаутер повернеться в ринг в андеркарді Девіса
Бокс Професійний бокс
25 листопада 15:35

Новини: Бокс

Денис Беринчик переміг Івана Менді. Як це було
Денис Беринчик переміг Івана Менді. Як це було
Професійний бокс
21:49
Уорд: «Якщо Ф'юрі доб'ється успіху в бою з Чісорой, сподіваюся, що отримаємо поєдинок з Усиком»
Уорд: «Якщо Ф'юрі доб'ється успіху в бою з Чісорой, сподіваюся, що отримаємо поєдинок з Усиком»
Професійний бокс
21:40
Ф'юрі хоче пронести алкоголь на матч збірної Англії в Катарі
Ф'юрі хоче пронести алкоголь на матч збірної Англії в Катарі
Професійний бокс
19:17
Усик прибув до Лондона на бій Ф'юрі – Чісора
Усик прибув до Лондона на бій Ф'юрі – Чісора
Професійний бокс
17:07
Джойс вважає, що поєдинок проти Уайлдера небезпечний для життя
Джойс вважає, що поєдинок проти Уайлдера небезпечний для життя
Професійний бокс
16:10
Ф'юрі: «Бокс – це більше хобі, а не бізнес чи спорт»
Ф'юрі: «Бокс – це більше хобі, а не бізнес чи спорт»
Професійний бокс
15:47
Кроуфорд спрогнозував результат майбутнього мегафайта Джервонта – Райан Гарсія
Кроуфорд спрогнозував результат майбутнього мегафайта Джервонта – Райан Гарсія
Професійний бокс
13:00
Арум розповів, скільки ще років Ф'юрі буде перебувати на вершині хевівейта
Арум розповів, скільки ще років Ф'юрі буде перебувати на вершині хевівейта
Професійний бокс
12:35
Джойс спрогнозував результат можливого поєдинку Усик – Ф'юрі
Джойс спрогнозував результат можливого поєдинку Усик – Ф'юрі
Професійний бокс
11:00
Всі новини

Популярні новини

Джерело: Українців позбавлять світла заради застави за генерального секретаря УАФ
Джерело: Українців позбавлять світла заради застави за генерального секретаря УАФ
Футбол Збірна України
29 листопада 02:21
23
«Це мене вбило». Джошуа розповів, кого підтримуватиме у поєдинку Усик – Ф’юрі
«Це мене вбило». Джошуа розповів, кого підтримуватиме у поєдинку Усик – Ф’юрі
Бокс Професійний бокс
27 листопада 15:27
«Помолився з ФСБшнікамі?». Ломаченко остаточно поховав свою репутацію для українських фанатів
«Помолився з ФСБшнікамі?». Ломаченко остаточно поховав свою репутацію для українських фанатів
Бокс Професійний бокс
02 грудня 23:28
4
Камбосос зробив прогноз на бій Ломаченко – Хейні
Камбосос зробив прогноз на бій Ломаченко – Хейні
Бокс Професійний бокс
28 листопада 23:39
Диліан Уайт назвав головного брехуна не тільки в боксі, але і в світовому спорті
Диліан Уайт назвав головного брехуна не тільки в боксі, але і в світовому спорті
Бокс Професійний бокс
26 листопада 15:33
Ломаченко опублікував фото з Києво-Печерської Лаври
Ломаченко опублікував фото з Києво-Печерської Лаври
Бокс Професійний бокс
02 грудня 23:07
1
Всі новини