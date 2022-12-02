Шакур Стівенсон про Девіса: «С*ка, нігер, стули писок. Давай факти. Не розкручуй цю брехню»
Стівенсон: « Джервонта крутий, але він не зможе побити мене »
Про поєдинок обох ще не домовилися
02 грудня 18:41
Американець Шакур Стівенсон (19-0, 9 КО) впевнений, що легко поб'є свого співвітчизника Джервонту Девіса (27-0, 25 КО), хоча не принижує BoxingScene якостей свого опонента.
«Я не збираюся ніяким чином дискредитувати чувака. Я думаю, що він пекельно крутий боєць. Я маю на увазі, подивіться на нього: він б'ється на pay-per-view і вирубує всіх цих хлопців.
Правда це не скасовує того факту, що я можу перемогти його. Цей чувак знає, що не зможе мене побити».
Девіс в січні чекає бій з Ектором Луїсом Гарсією.
У Шакура поки немає опонента.
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