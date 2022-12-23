Стівенсон назвав бажаного для себе суперника в 2023 році. І це не Ломаченко з Хейні

Зірковий американець має намір розділити ринг зі своїм співвітчизником

Шакур Стівенсон / Фото - sportszion Екс-чемпіон світу в двох вагових категоріях Шакур Стівенсон (19-0, 9 КО) в інтерв'ю сайту talkSPORT заявив, що в 2023 році хоче провести поєдинок проти володаря титулу WBA Regular в легкому дивізіоні Джервонти Девіса (27-0, 25 КО).



«Я поки навіть не бився в легкій вазі, але в наступному році я хочу зустрітися з Девісом. Безумовно, я хочу побитися з «Танком». Він викликав мене і сказав те, що сказав, так що тепер він повинен стояти на своєму. Я не можу дочекатися нашого бою. Мені не особливо є що сказати з цього приводу. Я просто дав знати, що це бій, який я хочу в наступному році».



Нагадаємо, напередодні відомий американський промоутер промоутер Боб Арум запропонував українцю Денису Беринчика провести бій зі Стівенсоном.







Екс-чемпіон світу в двох вагових категоріях(19-0, 9 КО) в інтерв'ю сайтузаявив, що в 2023 році хоче провести поєдинок проти володаря титулу WBA Regular в легкому дивізіоні(27-0, 25 КО).Нагадаємо, напередодні відомий американський промоутер промоутер

Володимир Кириченко