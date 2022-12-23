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Стівенсон назвав імена ймовірних суперників, один з них боксував з Ломаченком

Непереможений американець готовий до дебюту в легкому дивізіоні
Бокс Професійний бокс
23 грудня 20:42
Стівенсон назвав імена ймовірних суперників, один з них боксував з Ломаченком
Шакур Стівенсон / Фото - bigfightweekend
Екс-чемпіон світу в двох вагових категоріях американець Шакур Стівенсон (19-0, 9 КО) в Twitter в черговий раз висловився з приводу наступного свого суперника.

За словами Стівенсона, виходячи з того що Ісаак Крус, Вільям Сепеда та Джордж Камбосос відмовилися вийти з ним в ринг, він найімовірніше, проведе поєдинок з японцем Шуічіро Йошино або американцем Джемейном Ортісом.

«Дивіться, ми йде вниз по списку, щоб визначити обов'язкового претендента на пояс WBC. Три кращих бійця поки сказали – немає, тепер дивимося хто наступний у черзі. Цей хлопець Йошино, який зупинив Накатані, він наступний. Якщо скаже – немає, то це Ортіс. Давайте подивимося, хто прийме виклик».


Також Стівенсон заявив, що в 2023 році хоче провести поєдинок проти володаря титулу WBA Regular в легкому дивізіоні Джервонти Девіса (27-0, 25 КО).

Володимир Кириченко
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Шакур Стівенсон

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