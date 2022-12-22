Камбосос відмовився від поєдинку з Шакуром Стівенсоном
Стівенсон – про американського суперважковаговика: «Цей чувак божевільний. Я з ним більше не спарингую»
Колишній чемпіон світу підтримав свого непереможеного співвітчизника
22 грудня 21:00
Шакур Стівенсон / Фото - skysportsЕкс-чемпіон світу в напівлегкому та другому напівлегкому дивізіонах Шакур Стівенсон (19-0, 9 КО) в інтерв'ю talkSPORT поділився враженнями від спаринга з американським проспектом суперважкої ваги Джаредом Андерсоном (13-0, 13 KO).
«Цей чувак божевільний. Я стояв в парах з усіма, і мене не особливо хвилює, з ким я заходжу в ринг, але з ним я більше не спарингую».
«Нехай Джаред і більше мене, але, врешті-решт, він спортсмен, він все одно виходить змагатися. Так що ти не хочеш опинитися на рингу зі 109-кілограмовим хлопцем, який змагається з тобою. Може, йому і здається, що він намагається бити легко, але це все одно потужні удари».
«Це була хороша робота, і він мій брат. Я буду разом з ним протягом всієї його кар'єри. Я буду поруч на кожному етапі його шляху, навіть при вимкненій камері, тому що люблю його».
Напередодні Стівенсон заявив, що хоче провести дебютний поєдинок в рамках легкої ваги з екс-абсолютним чемпіоном світу Джорджем Камбососом (20-2, 10 КО).
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