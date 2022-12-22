Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
17:55
Осине гніздо. Художній фільм
17:35
Гандбол. Бундесліга. Фленсбург-Хандевітт - Кіль

Стівенсон – про американського суперважковаговика: «Цей чувак божевільний. Я з ним більше не спарингую»

Колишній чемпіон світу підтримав свого непереможеного співвітчизника
Бокс Професійний бокс
22 грудня 21:00
Стівенсон – про американського суперважковаговика: «Цей чувак божевільний. Я з ним більше не спарингую»
Шакур Стівенсон / Фото - skysports
Екс-чемпіон світу в напівлегкому та другому напівлегкому дивізіонах Шакур Стівенсон (19-0, 9 КО) в інтерв'ю talkSPORT поділився враженнями від спаринга з американським проспектом суперважкої ваги Джаредом Андерсоном (13-0, 13 KO).

«Цей чувак божевільний. Я стояв в парах з усіма, і мене не особливо хвилює, з ким я заходжу в ринг, але з ним я більше не спарингую».


«Нехай Джаред і більше мене, але, врешті-решт, він спортсмен, він все одно виходить змагатися. Так що ти не хочеш опинитися на рингу зі 109-кілограмовим хлопцем, який змагається з тобою. Може, йому і здається, що він намагається бити легко, але це все одно потужні удари».


«Це була хороша робота, і він мій брат. Я буду разом з ним протягом всієї його кар'єри. Я буду поруч на кожному етапі його шляху, навіть при вимкненій камері, тому що люблю його».


Напередодні Стівенсон заявив, що хоче провести дебютний поєдинок в рамках легкої ваги з екс-абсолютним чемпіоном світу Джорджем Камбососом (20-2, 10 КО).


Володимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Шакур Стівенсон Джаред Андерсон

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

X-Video:

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Стівенсон назвав імена ймовірних суперників, один з них боксував з Ломаченком
Стівенсон назвав імена ймовірних суперників, один з них боксував з Ломаченком
Бокс Професійний бокс
23 грудня 20:42
Стівенсон: «Я не знаю, чи це той Ломаченко, який був кілька років тому»
Стівенсон: «Я не знаю, чи це той Ломаченко, який був кілька років тому»
Бокс Професійний бокс
23 грудня 17:00
Стівенсон назвав бажаного для себе суперника в 2023 році. І це не Ломаченко з Хейні
Стівенсон назвав бажаного для себе суперника в 2023 році. І це не Ломаченко з Хейні
Бокс Професійний бокс
23 грудня 11:24
Красюк: «Сказав промоутеру Ломаченка поберегти свого бійця, тому що Берінчик його точно вб’є»
Красюк: «Сказав промоутеру Ломаченка поберегти свого бійця, тому що Берінчик його точно вб’є»
Бокс Професійний бокс
19 грудня 18:05
2
Американський проспект готовий вийти на бій з Уайтом, Джойсом або Дюбуа в Великобританії
Американський проспект готовий вийти на бій з Уайтом, Джойсом або Дюбуа в Великобританії
Бокс Професійний бокс
16 грудня 09:41
Камбосос відмовився від поєдинку з Шакуром Стівенсоном
Камбосос відмовився від поєдинку з Шакуром Стівенсоном
Бокс Професійний бокс
14 грудня 18:59

Новини: Бокс

Мейвезер: «Я не буду приймати подарунки на Різдво»
Мейвезер: «Я не буду приймати подарунки на Різдво»
Професійний бокс
15:59
Спенс: «Мій тренер допоміг би Джошуа вийти на топ-рівень»
Спенс: «Мій тренер допоміг би Джошуа вийти на топ-рівень»
Професійний бокс
15:18
Екстренер Джошуа розповів, за якої умови Ей Джей міг стати триразовим чемпіоном світу
Екстренер Джошуа розповів, за якої умови Ей Джей міг стати триразовим чемпіоном світу
Професійний бокс
14:16
Британський тренер: «Усик в спарингах бив великих хлопців, на зразок Ф'юрі. Розмір для нього неважливий»
Британський тренер: «Усик в спарингах бив великих хлопців, на зразок Ф'юрі. Розмір для нього неважливий»
Професійний бокс
13:28
Тренер Дюбуа: «Джошуа потрібно перестати сумніватися у собі, а не звинувачувати у всіх невдачах тренерів»
Тренер Дюбуа: «Джошуа потрібно перестати сумніватися у собі, а не звинувачувати у всіх невдачах тренерів»
Професійний бокс
12:36
Промоутер Ф'юрі: «Всі хочуть бій Тайсона з Усиком. Поєдинок повинен відбутися до березня»
Промоутер Ф'юрі: «Всі хочуть бій Тайсона з Усиком. Поєдинок повинен відбутися до березня»
Професійний бокс
10:45
Паркер: «Ф'юрі зловить Усика. Він занадто великий»
Паркер: «Ф'юрі зловить Усика. Він занадто великий»
Професійний бокс
09:30
Красюк: «Переможець поєдинку Усик – Ф'юрі буде доданий до списку найвеличніших боксерів в історії»
Красюк: «Переможець поєдинку Усик – Ф'юрі буде доданий до списку найвеличніших боксерів в історії»
Професійний бокс
23 грудня 22:49
Тім Цзю: «Нехай Чарло тримає ремені блискучими, тому що я йду за ними»
Тім Цзю: «Нехай Чарло тримає ремені блискучими, тому що я йду за ними»
Професійний бокс
23 грудня 22:12
Всі новини

Популярні новини

«Це вам не проскурки в Лаврі робити». Ломаченку дісталося від українського військового
«Це вам не проскурки в Лаврі робити». Ломаченку дісталося від українського військового
Бокс Професійний бокс
22 грудня 10:53
3
UEFA і FIFA пригрозили виключити Україну зі своїх організацій
UEFA і FIFA пригрозили виключити Україну зі своїх організацій
Футбол Українська Прем'єр-ліга
19 грудня 18:11
4
Красюк: «Сказав промоутеру Ломаченка поберегти свого бійця, тому що Берінчик його точно вб’є»
Красюк: «Сказав промоутеру Ломаченка поберегти свого бійця, тому що Берінчик його точно вб’є»
Бокс Професійний бокс
19 грудня 18:05
2
Вихрист виграв 11-й бій в кар'єрі
Вихрист виграв 11-й бій в кар'єрі
Бокс Професійний бокс
18 грудня 04:25
1
Усик пожертвував майже 14 мільйонів гривень на відновлення села в Київській області
Усик пожертвував майже 14 мільйонів гривень на відновлення села в Київській області
Бокс Професійний бокс
23 грудня 20:22
1
Льюїс: «Розглядав варіант з ще одним поєдинком проти Віталія Кличка»
Льюїс: «Розглядав варіант з ще одним поєдинком проти Віталія Кличка»
Бокс Професійний бокс
19 грудня 09:22
Всі новини