Стівенсон відповів, завдяки чому Девіс виграє бій у Де Лос Сантоса

Володар титулу WBC у легкому дивізіоні Шакур Стівенсон (23-0, 11 КО) для The Ring прокоментував майбутній поєдинок між чемпіоном WBO у легкій вазі американцем Кішоном Девісом (13-0, 9 КО) та домініканцем Едвіном Де Лос Сантосом (16-2, 14 КО).

«Я очікую перемоги Кейшона завдяки боксерському IQ. Едвін Де Лос Сантос – швидкий і сильний. У нього є талант, але проблема – в інтелекті. Бути в ринзі з бійцем, який використовує лише одну руку, і навіть цього не усвідомлювати – це божевілля. Не розпізнати, що суперник б’є лише однією рукою – це серйозний прорахунок. І саме тому, я вважаю, Кейшон його переможе. Думаю, що боксерський IQ Девіса значно вищий.

Щодо нокауту – я вважаю, він цілком може це зробити, бо Де Лос Сантос не боксував з часу нашого бою. Він «іржавий», він не буде в найкращій формі, щойно вийде в ринг. Тому, якби я був на місці Кейшона, я б одразу перевірив його підборіддя. Бо ти не знаєш, на що він здатен. Він давно не виходив у ринг, не пропускав удари. Судячи з усього, я не думаю, що він зможе витримати силу ударів Девіса».