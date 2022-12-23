«Це вам не проскурки в Лаврі робити». Ломаченку дісталося від українського військового
Стівенсон: «Я не знаю, чи це той Ломаченко, який був кілька років тому»
Колишній чемпіон світу вважає, що Хейні стане справжнім випробуванням для українця
23 грудня 17:00
Шакур Стівенсон / Фото - boxingsceneЕкс-володар титулів в двох вагових категоріях Шакур Стівенсон (19-0, 9 КО) поділився думками про можливий поєдинок між українцем Василем Ломаченко (17-2, 11 КО) та абсолютним чемпіоном в легкому дивізіоні американцем Девіном Хейні (29-0, 15 КО).
Цитує Шакура talksport.com.
«Думаю, що недавно Ломаченко пішов на спад. Я не знаю, чи це той Ломаченко, який кілька років тому був таким великим бійцем pound-for-pound, яким всі його подавали. Я не знаю, чи залишається він тим боксером. Ломаченко повинен показати мені це, вийшовши на ринг з кимось на кшталт Хейні».
«Я думаю, що Девін – відмінний боєць, у нього хороший набір навичок. Не можна у нього нічого забирати. У нього відмінний мотор, хоча деякі люди цього не помічають. Я бачу його слабкість. Я бачу, як він приймає потужні удари і пропускає. Хейні – не боєць, якого не можна вдарити».
Нагадаємо, що президент промоутерської компанії Top Rank Боб Арум підтвердив, що Ломаченко проведе наступний бій проти Хейні.