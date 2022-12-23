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Стівенсон: «Я не знаю, чи це той Ломаченко, який був кілька років тому»

Колишній чемпіон світу вважає, що Хейні стане справжнім випробуванням для українця
Бокс Професійний бокс
23 грудня 17:00
Стівенсон: «Я не знаю, чи це той Ломаченко, який був кілька років тому»
Шакур Стівенсон / Фото - boxingscene
Екс-володар титулів в двох вагових категоріях Шакур Стівенсон (19-0, 9 КО) поділився думками про можливий поєдинок між українцем Василем Ломаченко (17-2, 11 КО) та абсолютним чемпіоном в легкому дивізіоні американцем Девіном Хейні (29-0, 15 КО).

Цитує Шакура talksport.com.

«Думаю, що недавно Ломаченко пішов на спад. Я не знаю, чи це той Ломаченко, який кілька років тому був таким великим бійцем pound-for-pound, яким всі його подавали. Я не знаю, чи залишається він тим боксером. Ломаченко повинен показати мені це, вийшовши на ринг з кимось на кшталт Хейні».


«Я думаю, що Девін – відмінний боєць, у нього хороший набір навичок. Не можна у нього нічого забирати. У нього відмінний мотор, хоча деякі люди цього не помічають. Я бачу його слабкість. Я бачу, як він приймає потужні удари і пропускає. Хейні – не боєць, якого не можна вдарити».


Нагадаємо, що президент промоутерської компанії Top Rank Боб Арум підтвердив, що Ломаченко проведе наступний бій проти Хейні.
Володимир Кириченко
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Теги

Девін Хейні Василь Ломаченко Шакур Стівенсон

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