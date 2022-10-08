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Сиренко: «Рішення IВА – підла помста кремльова Україні за незламність, стійкість та принциповість»

Непереможений проспект розкритикував Міжнародну федерацію боксу
Бокс Професійний бокс
08 жовтня 15:54
Сиренко: «Рішення IВА – підла помста кремльова Україні за незламність, стійкість та принциповість»
Владислав Сіренко / Фото - Facebook
a:2:{s:4:"TEXT";s:7206:"Непереможений український боксер суперважкого дивізіону Владислав Сіренко (19-0, 16 КО) в Instagram поділився думками з приводу недавніх рішень Міжнародної федерації боксу (IBA).

«Цинізм та ірраціональність – такі форми світогляду притаманні усім росіянам, і керівник IBA  цьому не виключення. Таке враження, що рішення ІВА (і про «політичну нейтральність у боксі» – допущення російських та білоруських боксерів до міжнародних змагань, і раніше прийняте рішення про виступ української збірної на  Чемпіонаті Європи серед юніорів під «нейтральним» прапором ІВА, а не українським) – ница і підла помста керівника ІВА, росіянина умара кремльова Україні та українцям за незламність, стійкість та принциповість».


«Шкода, що в ІВА є люди, які підтримують цей театр абсурду. Шкода, що наші молоді атлети проходять через такі випробування і виборюють право виступати під прапором своєї держави. І дуже жаль, що така бездарна заполітизована діяльність керівництва Міжнародної асоціації боксу ставить під загрозу участь боксерів у Олімпійських іграх через потенційне виключення боксу із олімпійської програми».



Володимир Кириченко
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Владислав Сиренко

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