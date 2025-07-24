Тедді Атлас: Усик – один із найвеличніших надважковаговиків усіх часів
Тренер Тедді Атлас визнав Олександра Усика одним із найвидатніших в історії
близько 1 години тому
Тедді Атлас
Американський тренер Тедді Атлас високо оцінив статус абсолютного чемпіона у надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО) після його перемоги над Даніелем Дюбуа (22-3, 21 КО), передає Seconds Out.
Атлас назвав Усика одним із найвидатніших боксерів в історії надважкої ваги, підкресливши, що українець досяг вершини у своїй кар’єрі.
«Я й не уявляв, що колись це скажу, але мушу, якщо бути чесним».
Нагадаємо, 19 липня Усик нокаутував Дюбуа в п’ятому раунді, втретє здобувши титул абсолютного чемпіона — вдруге у надважкій вазі й ще раз у нього був цей статус в крузервейті.