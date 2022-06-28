Теофімо Лопес дозволив Берінчику піднятися на друге місце в рейтингу WBO
Теофімо Лопес дізнався дату і місце наступного бою
Американець зустрінеться з опонентом з Мексики
23:06
Теофімо Лопес / Фото: Top Rank
Колишній абсолютний чемпіон світу Теофімо Лопес
(16-1, 12 КО) дізнався дату і місце поєдинку проти мексиканця Педро Кампи (33-1-1, 22 КО).
Бій відбудеться 13 серпня в Лас-Вегасі. Про це повідомив в Twitter інсайдер Майк Коппінджер.
Відзначимо, що раніше була інформація про те, що поєдинок відбудеться у Флориді.
Майбутній бій стане для Лопеса дебютом в першій напівсередній вазі.
Лопес свій останній бій провів в листопаді 2021 року, програвши Джорджу Камбососові.
Нагадаємо, раніше Лопес влаштував дуель поглядів з легендою боксу.