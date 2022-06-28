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Теофімо Лопес дізнався дату і місце наступного бою

Американець зустрінеться з опонентом з Мексики
Бокс Професійний бокс
23:06
Теофімо Лопес дізнався дату і місце наступного бою
Теофімо Лопес / Фото: Top Rank

Колишній абсолютний чемпіон світу Теофімо Лопес (16-1, 12 КО) дізнався дату і місце поєдинку проти мексиканця Педро Кампи (33-1-1, 22 КО).

Бій відбудеться 13 серпня в Лас-Вегасі. Про це повідомив в Twitter інсайдер Майк Коппінджер.

Відзначимо, що раніше була інформація про те, що поєдинок відбудеться у Флориді.

Майбутній бій стане для Лопеса дебютом в першій напівсередній вазі.

Лопес свій останній бій провів в листопаді 2021 року, програвши Джорджу Камбососові.

Нагадаємо, раніше Лопес влаштував дуель поглядів з легендою боксу.


Карен Агабекян
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