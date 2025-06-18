Теофімо Лопес хоче провести два поєдинки до січня 2026 року
Найближчий бій може відбутися у вересні або жовтні
близько 1 години тому
Американський боксер Теофімо Лопес (21-1, 13 KO), який у травні здобув перемогу над Арнольдом Барбозою (30-1, 11 KO) за рішенням суддів, у соціальних мережах анонсував плани на найближчі бої.
Хочу повернутися в ринг у вересні або жовтні, а потім знову виступити в грудні або січні.
Нагадаємо, останній поєдинок Лопес провів у травні, коли здобув перемогу над непереможеним раніше Барбозою, зберігши титул WBO у першій напівсередній вазі.
Де Ла Хойя запропонував співпрацю кривднику Ломаченка.
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