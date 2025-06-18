Денис Сєдашов

Американський боксер Теофімо Лопес (21-1, 13 KO), який у травні здобув перемогу над Арнольдом Барбозою (30-1, 11 KO) за рішенням суддів, у соціальних мережах анонсував плани на найближчі бої.

Хочу повернутися в ринг у вересні або жовтні, а потім знову виступити в грудні або січні. Теофімо Лопес

Нагадаємо, останній поєдинок Лопес провів у травні, коли здобув перемогу над непереможеним раніше Барбозою, зберігши титул WBO у першій напівсередній вазі.

Де Ла Хойя запропонував співпрацю кривднику Ломаченка.