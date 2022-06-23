«Тест на допінг, два мільйони та тампони». Зухвалий блогер Джейк Пол все ж поб’ється з Томмі Ф’юрі

Поєдинок має пройти 6 серпня

Фото: USA Today Sports

Сага щодо поєдинку блогера Джейка Пола (5-0, 4 KO) та професійного боксера Томмі Ф’юрі (8-0, 4 KO) все ж завершиться поєдинком.



Бійці в черговий раз обмінялися люб’язностями в соцмережах та завірили, що бій відбудеться 6 серпня.

Джейк Пол:

Томмі Ф’юрі, ти вийшов з бою минулого року. Тепер ти згоден, але твій батько намагається дістати тебе з поєдинку знову? Ми дали все, що ти просив: 2 мільйони доларів VADA тестування Тампони У тебе є 24 години, аби все прояснити, або я ніколи не дам тобі ще один шанс.

Томмі Ф’юрі:

Забудьте про всю маячню. Мені не потрібна допомога, аби покласти Джейка Пола на канвас. І дякую що нарешті підписався на допінг-тест. Ти це зробив, як тільки зрозумів, що бій під загрозою – так хто в кому зацікавлений.

Нагадаємо, що Джейк викликав на поєдинок і інших представників сімейства Ф’юрі – Тайсона та Джона.