Тейлор більше не абсолютний чемпіон
Тейлор бажає провести реванш з Кеттералом і потім змінити дивізіон
Титулований британець має намір піднятися в іншу вагову категорію
12:10
Джош Тейлор / Фото - boxingscene.comЧемпіон світу за версією WBC, WBO і IBF в першому напівсередньому дивізіоні Джош Тейлор (19-0, 13 КО) має намір повернутися в ринг в реванші проти Джека Кеттерала (27-0,13 КО).
Цитує Тейлора boxingscene.com.
«Якби я сам міг все організувати без всіх цих складнощів боксерського бізнесу, вже наступний поєдинок провів би з Кеттералом. Я вірю в свою перемогу. Він не зміг мене перемогти в моїх гірших кондиціях, так що не вважаю, що я можу програти йому в своїй кращій формі. Я знову поб'юся з ним, а потім піднімуся в напівсередній вага. Але тепер я не повторю свою помилку, дивлячись йому за спину. Я знаю, що робив неправильно – у мене не було мотивації, а в цей раз нестачі в ній не буде».
Нагадаємо, Тейлор і Кеттерал провели поєдинок 27 лютого. Перемогу здобув Тейлор роздільним рішенням суддів.
Раніше повідомлялося, що їх реванш може пройти в проміжній вазі.
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