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Тейлор може змінити дивізіон, якщо реванш з Кеттералом не відбудеться

Титулований британець більше не бачить себе в першій напівсередній вазі
Бокс Професійний бокс
15:26
Тейлор може змінити дивізіон, якщо реванш з Кеттералом не відбудеться
Джош Тейлор / Фото - skysports.com
Чемпіон світу за версіями WBO і IBF в першому напівсередньому дивізіоні Джош Тейлор (19-0, 13 КО) в ефірі iFL TV поділився думками про можливий поєдинок з співвітчизником Джеком Кеттералом (26-1, 13 KO).

Цитує Тейлора boxingscene.com.

«Я хочу цей поєдинок, зробити це знову, показати всім. Хочу повторити цей вечір для себе, зробити все правильно. Якщо цей бій не буде наступним, то я піду далі своєю дорогою. Однак це буде не це дивізіоні».


Нагадаємо, Тейлор і Кеттерал провели поєдинок 27 лютого. Перемогу здобув Тейлор роздільним рішенням суддів.

Раніше повідомлялося, що їх реванш може пройти в проміжній вазі.
Володимир Кириченко
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Теги

Джош Тейлор Джек Кеттерал

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