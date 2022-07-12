Тейлор бажає провести реванш з Кеттералом і потім змінити дивізіон
Тейлор може змінити дивізіон, якщо реванш з Кеттералом не відбудеться
Титулований британець більше не бачить себе в першій напівсередній вазі
15:26
Джош Тейлор / Фото - skysports.comЧемпіон світу за версіями WBO і IBF в першому напівсередньому дивізіоні Джош Тейлор (19-0, 13 КО) в ефірі iFL TV поділився думками про можливий поєдинок з співвітчизником Джеком Кеттералом (26-1, 13 KO).
Цитує Тейлора boxingscene.com.
«Я хочу цей поєдинок, зробити це знову, показати всім. Хочу повторити цей вечір для себе, зробити все правильно. Якщо цей бій не буде наступним, то я піду далі своєю дорогою. Однак це буде не це дивізіоні».
Нагадаємо, Тейлор і Кеттерал провели поєдинок 27 лютого. Перемогу здобув Тейлор роздільним рішенням суддів.
Раніше повідомлялося, що їх реванш може пройти в проміжній вазі.
Коментарі 0