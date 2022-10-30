Тейлор: «Зі мною зв’язувалися щодо поєдинку з Лопесом»
Тейлор зберегла титул абсолютної чемпіонки
Ірландка розібрала суперницю з Аргентини
30 жовтня 08:32
Кеті Тейлор / Фото: sports.yahoo.com
На Wembley Arena в Лондоні абсолютна чемпіонка в легкій вазі (до 61,2 кг) ірландка Кеті Тейлор (22-0, 6 КО) виграла у аргентинки Карен Карабахал (19-1, 2 КО).
Починаючи з першого раунду Тейлор за рахунок відмінного футворка заволоділа перевагою і методично розбивала суперницю.
Іноді Тейлор робила сплеск в атаці, але це більше було зроблено для публіки.
Карабахал у відповідь викидала багато ударів, але в основному промахувалася. За весь бій Тейлор не понесла жодного серйозного шкоди.
За підсумками 10 раундів перемогу віддали Тейлор: 100:91, 99:91 і 98:92.
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