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Тейлор зберегла титул абсолютної чемпіонки

Ірландка розібрала суперницю з Аргентини
Бокс Професійний бокс
30 жовтня 08:32
Тейлор зберегла титул абсолютної чемпіонки
Кеті Тейлор / Фото: sports.yahoo.com

На Wembley Arena в Лондоні абсолютна чемпіонка в легкій вазі (до 61,2 кг) ірландка Кеті Тейлор (22-0, 6 КО) виграла у аргентинки Карен Карабахал (19-1, 2 КО).

Починаючи з першого раунду Тейлор за рахунок відмінного футворка заволоділа перевагою і методично розбивала суперницю.

Іноді Тейлор робила сплеск в атаці, але це більше було зроблено для публіки.

Карабахал у відповідь викидала багато ударів, але в основному промахувалася. За весь бій Тейлор не понесла жодного серйозного шкоди.

За підсумками 10 раундів перемогу віддали Тейлор: 100:91, 99:91 і 98:92.

Карен Агабекян
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