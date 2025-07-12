Тейлор здобула впевнену перемогу у трилогії з Серрано
Ірландка знову засмутила свою титуловану суперницю
40 хвилин тому
Тейлор та Серрано / Фото - Yahoo
Абсолютна чемпіонка світу у першій напівсередній вазі Кеті Тейлор (25-1, 6 КО) та володарка титулів WBA, WBO та IBO у напівлегкій вазі Аманда Серрано (47-3-1, 30 КО) провели третій очний поєдинок.
Ірландка перемогла рішенням більшості суддів – 95-95, 97-93, 97-93 на картках.
Поєдинок пройшов в Медісон-сквер-гарден у Нью-Йорку. Організатором вечора боксу була Most Valuable Promotions Джейка Пола.
Бій відбувся в рамках першої напівсередньої вагової категорії.
У першому бою 30 квітня 2022 року Кеті перемогла Аманду роздільним рішенням суддів. У реванші в листопаді 2024-го Тейлор перемогла одностайним рішенням суддів.