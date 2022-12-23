Офіційно. Титульний поєдинок Джермелл Чарло – Тім Цзю відбудеться 28 січня
Тім Цзю: «Нехай Чарло тримає ремені блискучими, тому що я йду за ними»
Австралійський проспект готовий забрати титули у Джермелла на івенті в Лас-Вегасі
23 грудня 22:12
Тім Цзю / Фото - foxsports.com.auТоповий австралійський боксер першого середнього дивізіону Тім Цзю (21-0, 15 КО) поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку з абсолютним чемпіоном світу в його ваговій категорії американцем Джермеллом Чарло (35-1-1, 19 КО).
Цитую Цзю boxingnews24.com.
«28-го січня перша середня вага отримає нового короля. Можу пообіцяти захоплюючий бій. Нехай Джермелл тримає ремені блискучими, тому що я йду за ними. Я дуже довго готувався до цього поєдинку. Я гнався за цим і дуже радий, що ми нарешті зустрінемося. Переді мною стоїть тільки одне завдання і є тільки один план - це перемога. Я буду готовий на 100 відсотків».
Нагадаємо, що Чарло і Цзю проведуть поєдинок 28 січня на Michelob Ultra Arena в Лас-Вегасі, штат Невада, США.
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