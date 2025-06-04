Тім Цзю — про повернення Пакьяо: «46 років — це шалений вік для повернення»

Поєдинок між боксерами відбудеться 19 липня

1 день тому

Пак'яо і Барріос
Денис Сєдашов

Денис Сєдашов

Колишній чемпіон світу, австралієць Тім Цзю прокоментував несподіване повернення на професійний ринг легендарного Менні Пак'яо (62-8-2, 39 KO), якому нині 46 років. Слова наводить FOX Sports.

46 років — це шалений вік для повернення, особливо якщо йдеться не просто про бій, а про титульний поєдинок. Але Мэнні добре знає себе, своє тіло та шлях, який пройшов. Якщо хтось і здатен на таке — то це саме він.

Тім Цзю

Мейвезер упевнений, що 46-річний Пак’яо переможе Барріоса (29-2-1, 18 КО).

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