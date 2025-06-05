Тім Цзю про реванш з Фундорою: «Потрібно зрубати це дерево»
Поєдинок може пройти вже цього літа
близько 6 годин тому
Колишній чемпіон світу в першій середній вазі Тім Цзю (25-2, 18 KO) поділився думками щодо можливого реваншу з американцем Себастьяном Фундорою (21-1-1, 13 KO), якому він поступився у березні 2024 року роздільним рішенням суддів. Слова наводить Fight Hub TV.
Потрібно зрубати це дерево. Він дуже високий — це проблема для будь-якого суперника. Але потрібно адаптуватися.
За інформацією відомого інсайдера Майка Коппінджера, другий бій між Цзю та Фундорою може відбутися вже 19 липня в Лас-Вегасі.
Тім Цзю прагне реваншу з Фундорою: «Цього разу я готовий переписати історію».