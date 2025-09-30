Тімоті Бредлі заявив, що Джервонта Девіс закінчив з боксом
Ексчемпіон розкритикував зіркового боксера за втрату фокусу
близько 10 годин тому
Джервонта Девіс
Колишній чемпіон світу Тімоті Бредлі висловився про кар’єру чемпіона WBA у легкій вазі Джервонти Девіса (30-0-1, 28 КО), повідомляє SecondsOut.
«Джервонта пішов, його більше немає у боксі, він зник, вибачте, що мушу вам це сказати».
Бредлі зазначив, що Девіса не підготували до викликів слави, яка супроводжується увагою медіа та втручанням у особисте життя.
За його словами, ніхто не пояснив боксеру, як справлятися з тиском популярності, що стало причиною його «зникнення» з боксу.
Всупереч тому, що Джервонта Девіс готується до наступного бою проти влогера Джейка Пола, який відбудеться 14 листопада в Маямі.