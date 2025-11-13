Коли ви проводите спаринг, незалежно від того, бокс це або ММА, важливо, що ви носите шолом для боксу для захисту обличчя від синяків і ударів. Хоча порізи, садна, припухлість і синці можуть відбутися і навіть з убором, але це набагато менш ймовірно. Інтернет-магазин sportgo.com.ua склав список топ-10 найкращих боксерських шоломів, заснований на найкращих виробниках екіпірування, відгуках професійних спортсменів та тренерських складів.

10. Шолом для боксу TITLE Boxing Blood Red Leather Sparring Headgear



Співвідношення ціна/якість: 8

Комфорт: 7,4

Загальний захист: 8

Міцність: 7,2

Середня: 7,65

TITLE Blood Red Headgear добре зроблений та легко регулюється. Вся шкіряна конструкція означає, що значна частина прикладеної сили розсіюється на поверхні, а частина, що залишилася, на більш м'якому матеріалі, який залишатиме всю єнерцію на собі. На жаль, серія не схвалена федерацією AIBA, тобто вам буде потрібний ще один шолом для боксерських турнірів. Має легкий спосіб одягання, фіксується за допомогою ремінців та липучки, так само оснащений великим шаром наповнювача, що ефективно виконує своє завдання. Відмінний вибір, підходить для всіх видів єдиноборств.

9. Шолом для боксу Rival RHG60F 2.0 Full Face Sparring Headgear



Співвідношення ціна/якість: 8

Комфорт: 7,4

Загальний захист: 8

Міцність: 7,6

Середня: 7,75

Rival RHG60F 2.0 Full Face Sparring Headgear відрізняється чудовим захистом та ергономікою. Конструкція з високоякісної мікрофібри забезпечує довговічність та рівномірний розподіл ударної сили по всій поверхні шолома. М'яка внутрішня підкладка ефективно поглинає залишкову енергію ударів, знижуючи ризик травм навіть за інтенсивних спарингів. Повне лицьове покриття захищає підборіддя, вилиці та ніс, зберігаючи при цьому хороший огляд. Шолом легко регулюється за допомогою ремінців та надійної системи фіксації на потилиці, що гарантує щільну посадку без усунення під час бою. Відмінний вибір для тих, хто цінує максимальний комфорт та безпеку під час тренувань та спарингів.

8. Боксерський шолом Everlast C3 PROFESSIONAL SPARRING HEADGEAR

Співвідношення ціна/якість: 7,8

Комфорт: 8

Загальний захист: 8

Міцність: 7,8

Середня: 7,9

Популярний наповнювач C3 Foam, що використовується в амуніції Everlast, має чудові амортизаційні властивості і відмінно захистить вашу голову від важких ударів. Повністю шкіряна оболонка витримує тривалі навантаження, не деформується. Спеціальна підкладка всередині та технологія Everdri стежить за комфортом під час потовиділення, здійснює повітрообмін. Вушні протектори служать для цілісності бічної частини голови. Фіксується за допомогою липучки знизу та потиличної частини, а також шнурками зверху. Кожен спортсмен повинен одного разу використовувати цей боксерський шолом, щоб відчути всі зручності, які він являє собою. Примітка: шолом без захисту підборіддя.

7. Боксерський шолом Rival RHG30 Mexican Headgear

Співвідношення ціна/якість: 9

Комфорт: 7,6

Загальний захист: 7,6

Міцність: 8

Середня: 8,05

Ця стара школа дизайну від Rival що гарантує чистий та якісний результат без барвистого дизайну. Корпус виготовлений з товщиною 1,0 мм телячої шкіри, що має неймовірно довгий термін служби. Наповнювач із пінополіуретану надійно захищає голову, так само виріб має додатковий шар піни в лобовій частині та щоках. Внутрішня підкладка із замші є м'якою, еластичною та водостійкою, дуже зручна та довговічна. Головний убір надійно фіксується за допомогою регульованих бретелями застібок ззаду та регульованого шкіряного ремінця для підборіддя. Підходить для всіх спортсменів.

6. Шолом для боксу Fairtex Super Sparring Headguard

Співвідношення ціна/якість: 9

Комфорт: 9

Загальний захист: 8

Міцність: 8

Середня: 8,5

Fairtex Super Sparring Headguard очікує те, що Муай Тай спаринг може включати удари ліктями і важливо мати виріб, який забезпечує адекватну безпеку обличчя, підборіддя і вух. Шолом Super Sparring від Fairtex є одним із найкращих захисників голови під час бою. Повний захист, наданий головним убором, гарантує, що ви будете повністю закриті та збережені в цілісності. Цей шолом забезпечує чудову видимість, і в той же час пропонує неперевершений комфорт. Якщо ви хочете отримати хороший шолом і забезпечити хорошу видимість, це відмінний варіант, щоб зупинити свій вибір.

5. Шолом Hayabusa T3 Headgear

Співвідношення ціна/якість: 9

Комфорт: 9

Загальний захист: 8

Міцність: 8

Середня: 8,5

Hayabusa T3 мало ймовірно, що буде вашим першим випробуваним шоломом, тому що має не дешеву вартість порівняно з конкурентами в топі. Барвистий дизайн, відмінна посадка, що регулюється за допомогою липучки на потиличній частині, зробить його зручним і надійним партнером на тренуванні. Хороша видимість і легка вага, ще два плюси можна віднести в скарбничку цього виробу. Як каже сам виробник - «При тривалому носінні, ви навіть можете про нього забути». Якщо ви готові платити додаткові гроші, то ви звичайно ж не розчаруєтеся у виборі і переконаєтеся, що серія Hayabusa T3 варта того.

4. Шолом для боксу Twins HGL-6

Співвідношення ціна/якість: 9

Комфорт: 9

Загальний захист: 8.4

Міцність: 8,4

Середня: 8,7

Виробництво захисної амуніції Twins знаходиться в Таїланді, де поширений такий вид спорту як тайський бокс і висока якість безпеки просто потрібна їх спортсменам. Завдяки повністю ручній роботі, цей шолом є дуже міцним та ефективним у плані захисних властивостей. Зовнішня та внутрішня частина складаються повністю з натуральної шкіри, що має неймовірну продуктивність та значну зносостійкість. Оснащений захистом підборіддя, фіксується за допомогою липучки на потиличній частині. Популярна модель серед усіх видів контактних єдиноборств.

3. Боксерський шолом TITLE Gel World Full-Face Training Headgear

Співвідношення ціна/якість: 10

Комфорт: 9

Загальний захист: 8

Міцність: 8

Середня: 8,75

TITLE робить деякі з найкращих виробів для боксу на планеті, і цей головний убір не є винятком. Гелева підкладка та багатошаровий пінополіуретан, пропонують найвищий ступінь захисту та підгонки для вашої голови. Зроблений із натуральної шкіри, що гарантує тривалий термін служби. Має близько посаджені щоки для безпеки вашого носа, а також перегородку для підборіддя. Масивні вушні протектори захистять ваші вуха від ударів супротивника. Використовується багатьма професійними спортсменами під час тренувальних процесів.

2. Шолом для боксу Cleto Reyes Cheek Protection Headgear

Співвідношення ціна/якість: 10

Комфорт: 8

Загальний захист: 8,6

Міцність: 10

Середня: 9,15

Вироблений у Мексиці з використанням козиної шкіри та латексної піни всередині, цей боксерський шолом Cleto Reyes має особливості з триточкової анатомічно правильно підібраної конструкції, що фіксується за допомогою затяжки на підборідді, липучки на потиличній частині та шнурків на маківці. Це забезпечує хороший захист для області щік, скронь та чола. Ваше підборіддя і нижня сторона щелепи залишаються вразливими, тому якщо для вас це проблема, зверніть увагу на шолом для боксу іншої моделі. Система трьох точок означає, що ви можете налаштувати його, щоб задовольнити вас у всіх відносинах, видимості та безпеки.

1. Боксерський шолом Winning FG-2900

Співвідношення ціна/якість: 9

Комфорт: 10

Загальний захист: 10

Міцність: 10

Середня: 9,75

Winning – зроблений у Японії і як відомо, є одним із найкращих брендів у боксі та найдорожчим. Їх рукавички широко відомі та забезпечують найкращу посадку та збереження рук. Це те, що ви повинні розглянути, якщо ви серйозний нокаутер. Його використовують профі у навчанні і не дарма. Він супер легкий і дуже зручний, таке почуття, що ви нічого не носите взагалі, важить всього 270 грам. Рівень безпеки надзвичайно великий для такого легкого головного убору. Одне «але», захист у задній частині голови – мінімальний! Це найлегший шолом для боксу що тільки є та бійці вищого класу цінують цю якість надзвичайно.

Важливий факт – цей боксерський шолом зроблений зі шкірозамінника, проте займає перше місце в нашому огляді.

Заключні рекомендації

Ваш мозок має життєво важливе значення для вашого здоров'я, так що робіть все можливе, щоб зберегти його в цілісності. Є багато людей, які будуть стверджувати, що шолом тільки перешкоджає косметичні поранення на обличчі, і що він не може зменшити вплив удару. Можливо це і так, але все ж таки носите кращі боксерські шоломи в надії, що він зменшить ризик фатальних наслідків. Це ваша голова і ваше здоров'я, так що купити найкращий шолом для боксу є життєво необхідним.

Примітка: Захист, що змушує вас почувати себе більш комфортно та безпечніше, захищатиме вас найбільше. Так що носіть те, в чому вам зручно, воно і буде найбезпечнішим для вас. Про історію, види та популярних виробників шоломів для боксу читайте на ru.wikipedia.org.