Сіренко піднявся в рейтингу WBO, Беринчик опустився на рядок нижче
Тренер Беринчика: «Ми вийшли на фінішну пряму в тренувальному процесі»
Єгор Голуб – про підготовку боксера до бою проти Менді
09:30
Єгор Голуб, тренер українського боксера Дениса Беринчика (16-0, 9 КО), розповів, як проходить підготовка до бою проти Івана Менді (47-5-1, 22 КО):
«Підготовка в цілому проходить нормально, все слава Богу, без травм. Тренуємося згідно з графіком. Перебуваємо в Чорногорії, де погодні умови відрізняються від наших, перші три тижні було дуже тепло. Зараз погода змінюється – дощі, грози. Але всю основну роботу ми вже виконали. Можна сказати, вийшли на фінішну пряму в тренувальному процесі.
Серед наших спаринг-партнерів є професійні боксери, і топові спортсмени з олімпійської збірної України. Один з них – чемпіон світу (серед любителів) Юрій Захарєєв. Ми відбирали схожих за антропометрією бійців, які повторюють рухи нашого суперника. Іноді навіть мені доводиться спарингувати з Денисом».
Бій Беринчик – Менді відбудеться 3 грудня в андеркарді поєдинку Тайсон Ф'юрі – Дерек Чісора.
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