Тренер Беринчика: «Ми вийшли на фінішну пряму в тренувальному процесі»

Єгор Голуб, тренер українського боксера Дениса Беринчика (16-0, 9 КО), розповів, як проходить підготовка до бою проти Івана Менді (47-5-1, 22 КО):

Серед наших спаринг-партнерів є професійні боксери, і топові спортсмени з олімпійської збірної України. Один з них – чемпіон світу (серед любителів) Юрій Захарєєв. Ми відбирали схожих за антропометрією бійців, які повторюють рухи нашого суперника. Іноді навіть мені доводиться спарингувати з Денисом».