Володимир Кириченко

Відомий американський спеціаліст Андре Розьє для Seconds Out поділився думками про сучасних боксерів надважкої вагової категорії.

Що ви хочете побачити від нових надважковаговиків?

«Я хотів би побачити пильність, відданість справі, трохи агресії. Покажіть мені, що ви готові ризикувати. Покажіть мені Евандера Холіфілда, Майка Тайсона, Ріддіка Боу. Я можу повернутися ще далі – покажіть мені Джорджа Формана, Рона Лайла, Кенні Нортона, Мохаммеда Алі, Джиммі Янга.

Покажіть мені, що ви хочете бути особливими. Ось що я хочу побачити. Когось, хто має внутрішню потребу бути особливим».

Хтось із надважковаговиків, крім Усика, показує вам це?

«Я не задоволений новим поколінням надважковаговиків. Я навіть не дуже на них зосереджуюсь. Усик – людина, яку я поважаю. Решта, здається, просто за грошима прийшла».

Чи міг би Усик змагатися в 90-х, 80-х і раніше?

«Звичайно, міг би. Я не кажу, що він би точно переміг тих жорстких хлопців, але у нього були б дуже хороші шанси, бо він технічно сильний боєць».

Раніше тренер Сергія Дерев'янченка оцінив шанси Стівенсона в бою з Джервонтою.