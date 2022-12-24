Тренер Дюбуа: «Джошуа потрібно перестати сумніватися у собі, а не звинувачувати у всіх невдачах тренерів»

Якщо ви не слухаєте, не приймаєте до уваги те, що говорить тренер, тоді важко реалізувати його тактику. Я думаю, що Джошуа переживає кризу, йому потрібно перестати ставити собі питання. Просто потрібно сказати собі – замовкни і продовжуй працювати.