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Тренер Дюбуа: «Джошуа потрібно перестати сумніватися у собі, а не звинувачувати у всіх невдачах тренерів»

Шейн Макгіган радить Ей Джею працювати в залі
Бокс Професійний бокс
12:36
Тренер Дюбуа: «Джошуа потрібно перестати сумніватися у собі, а не звинувачувати у всіх невдачах тренерів»
Шейн Макгіган, тренер британського суперважковаговика Даніеля Дюбуа (17-1, 16 КО) заявив, що Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) повинен перестати звинувачувати у всіх своїх невдачах тренерів. Сказав Макгіган Boxing King Media.

Справа в тому, що він працював з кількома різними тренерами, і це автоматично змушує вас думати, що він звинувачує спеціалістів у тому, що у нього не все виходить. Я вважаю, що Гарсія відмінний тренер.

Якщо ви не слухаєте, не приймаєте до уваги те, що говорить тренер, тоді важко реалізувати його тактику. Я думаю, що Джошуа переживає кризу, йому потрібно перестати ставити собі питання. Просто потрібно сказати собі – замовкни і продовжуй працювати.

Потенційний суперник Усика пропустить через травму півроку.

Денис Сєдашов
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Ентоні Джошуа

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