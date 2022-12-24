Уоррен: «Як британський фанат, я думаю, що ми всі хотіли б побачити, як Ф'юрі б'ється з Джошуа, а не з Усиком»
Тренер Дюбуа: «Джошуа потрібно перестати сумніватися у собі, а не звинувачувати у всіх невдачах тренерів»
Шейн Макгіган радить Ей Джею працювати в залі
12:36
Справа в тому, що він працював з кількома різними тренерами, і це автоматично змушує вас думати, що він звинувачує спеціалістів у тому, що у нього не все виходить. Я вважаю, що Гарсія відмінний тренер.
Якщо ви не слухаєте, не приймаєте до уваги те, що говорить тренер, тоді важко реалізувати його тактику. Я думаю, що Джошуа переживає кризу, йому потрібно перестати ставити собі питання. Просто потрібно сказати собі – замовкни і продовжуй працювати.
Коментарі 0