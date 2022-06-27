Тренер Головкіна назвав Усика фаворитом, але сказав чим небезпечний в реванші буде Джошуа

Тренер чемпіона світу в середній вазі Генадія Головкіна (42-1-1, 37 КО) Джонатон Бенкс вважає, що Олександр Усик (19-0, 13 КО) є фаворитом перед реваншем з Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО):

Хто фаворит бою? Усик, тому що він виграв перший бій. Але, думаю, Джошуа вкрай небезпечний через те, чого він навчився в першому поєдинку. Він буде краще в другому бою».