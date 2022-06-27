Усик під час зйомок перед реваншем з Джошуа «засвітив» особливі боксерки з відсилкою до Мухаммеда Алі
Тренер Головкіна назвав Усика фаворитом, але сказав чим небезпечний в реванші буде Джошуа
Джонатон Бенкс дружить з обидвома боксерами
08:41
Тренер чемпіона світу в середній вазі Генадія Головкіна (42-1-1, 37 КО) Джонатон Бенкс вважає, що Олександр Усик (19-0, 13 КО) є фаворитом перед реваншем з Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО):
«Думаю, ми будемо на цьому шоу. Джошуа – мій хлопець, Усик – також мій хлопець, я знаю його вже дуже довго, ще до тих часів, коли він перейшов в професіонали. Я знаю їх обидвох. Це буде гарний бій.
Хто фаворит бою? Усик, тому що він виграв перший бій. Але, думаю, Джошуа вкрай небезпечний через те, чого він навчився в першому поєдинку. Він буде краще в другому бою».
Другий бій Усик – Джошуа відбудеться 20 серпня в Джидді, Саудівська Аравія.
Раніше фаворита реваншу назвав тренер Сауля Альвареса.
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