«Це був Еверест». Ф’юрі згадав, як після перемоги над Кличком лежав і чекав на смерть

Тайсон вважав, що досяг усіх цілей у житті

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Чемпіон WBC Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 KO) згадав, як після перемоги над Володимиром Кличком більше не хотів нічого.



У вас були плани на те, що буде після того, як ви поб'єте Кличка?

Ні, бо це був Еверест. Я пам'ятаю, просто лежав там, думав: «Я сподіваюся, що це не сон. Будь ласка, не прокидайся». Я просто лежав. Мої очі були розплющені. Я не міг заснути. Я просто думав: «Якщо я помру зараз, то виконав все». Я був дуже радий тому, що зробив. Я думав, що я не маю більше цілей у моєму житті. Я просто думав – я помру зараз і все. Я щасливий. Я досяг своєї життєвої мети і тепер я помру. От і все. Мені було 27. У мене було все, що можливе. У мене була сім'я, у мене були здобутки, у мене були гроші, у мене була слава, у мене було все. Але з того моменту минуло 16 місяців і не минуло й дня, щоб я не хотів собі смерті. Я навіть просив Бога, щоб він убив мене. Я релігійна людина, яка боїться Бога, такою завжди була і буду. Я молився і питав – чому я сьогодні прокинувся?

Ф’юрі також розповів, як бій з українцем допоміг йому пережити втрату двох близьких.