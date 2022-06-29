Усик: «Ф’юрі каже, що не буде боксувати, бо я не його рівня – Тайсон просто боїться»
Це точно краще за бій з Усиком? Ф’юрі домовляється про поєдинок з екснайсильнішою людиною планети
Бйорнссон вже провів декілька виставкових боїв
21:13
Фото: Instagram
Чемпіон WBC в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 KO) більш зацікавлений в виставкових боях, аніж в продовженні профі кар’єри.
«Циганський король» в соцмережах заявив про бажання побитися з екснайсильнішою людиною планети Хафтором Бйорнссоном:
Я задаюсь питанням, чи зміг би Бйорнссон стримати мій удар з правої по його величезній щелепі?
«Гора» дуже швидко відповів Тайсону:
Це 100% має бути війна. Зробимо це! Є тільки один шлях дізнатися. Хай говорять наші кулаки.
Нагадаємо, що в березні «Гора» виграв у найважчому бою в історії боксу.
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