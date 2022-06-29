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Це точно краще за бій з Усиком? Ф’юрі домовляється про поєдинок з екснайсильнішою людиною планети

Бйорнссон вже провів декілька виставкових боїв
Бокс Професійний бокс
21:13
Це точно краще за бій з Усиком? Ф’юрі домовляється про поєдинок з екснайсильнішою людиною планети
Фото: Instagram

Чемпіон WBC в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 KO) більш зацікавлений в виставкових боях, аніж в продовженні профі кар’єри.

«Циганський король» в соцмережах заявив про бажання побитися з екснайсильнішою людиною планети Хафтором Бйорнссоном:

Я задаюсь питанням, чи зміг би Бйорнссон стримати мій удар з правої по його величезній щелепі?

«Гора» дуже швидко відповів Тайсону:

Це 100% має бути війна. Зробимо це! Є тільки один шлях дізнатися. Хай говорять наші кулаки.

Нагадаємо, що в березні «Гора» виграв у найважчому бою в історії боксу.

Олег Шумейко-молодший
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Теги

Хафтор Бьернссон Тайсон Ф'юрі

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