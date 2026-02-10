Олег Гончар

31-річний австралійський боксер російського походження Тім Цзю проведе бій проти 35-річного американця Еррола Спенса — колишнього чемпіона світу за версіями IBF, WBC та WBA у напівсередній вазі. Про це повідомив авторитетний інсайдер журналу The Ring Майк Коппінджер на своїй сторінці в соціальній мережі X.

За інформацією джерела, перед поєдинком зі Спенсом Цзю проведе ще один проміжний бій у березні. Лише після цього сторони планують підписати контракт на очне протистояння. Деталі щодо дати та місця проведення бою наразі не розголошуються.

Раніше стало відомо, що Цзю посів друге місце в рейтингу WBO у другій середній вазі. Це стало можливим після його перемоги в грудні над Веласкесом, яка дозволила боксеру суттєво піднятися в рейтингу.