Олег Гончар

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх в інтерв’ю Bad Left Hook оголосив про запровадження нової бонусної системи для боксерів на його шоу, починаючи з бою Сауля Альвареса проти Теренса Кроуфорда.

«Ми не даватимемо бонуси за нокаути, бо це неправильно. Нагорода буде за якість виступу. Бокс — це «солодка наука», де важлива тактика, а не «біганина». Бонуси отримають ті, хто показує справжній бокс. А з тими, хто лише втікає без стратегії, ми прощатимемося». Туркі Аль аш-Шейх

Туркі розкритикував бій Альвареса проти Домініка Скалла, який пройшов 4 травня. Він назвав пересування Скалла «втечею протягом 12 раундів».

Аль аш-Шейх також висловив невдоволення IBF, яка, за його словами, змусила організувати цей бій через втрату одного з поясів.

Нагадаємо, поєдинок Альвареса та Кроуфорда пройде 13 вересня в Лас-Вегасі.