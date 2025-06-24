Туркі Аль аш-Шейх анонсував бонуси за якісний бокс на івентах у Саудівській Аравії
Головний промоутер країни хоче винагороджувати тактичний і видовищний бокс, а не нокаути
близько 1 години тому
Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх в інтерв’ю Bad Left Hook оголосив про запровадження нової бонусної системи для боксерів на його шоу, починаючи з бою Сауля Альвареса проти Теренса Кроуфорда.
«Ми не даватимемо бонуси за нокаути, бо це неправильно. Нагорода буде за якість виступу. Бокс — це «солодка наука», де важлива тактика, а не «біганина». Бонуси отримають ті, хто показує справжній бокс. А з тими, хто лише втікає без стратегії, ми прощатимемося».
Туркі розкритикував бій Альвареса проти Домініка Скалла, який пройшов 4 травня. Він назвав пересування Скалла «втечею протягом 12 раундів».
Аль аш-Шейх також висловив невдоволення IBF, яка, за його словами, змусила організувати цей бій через втрату одного з поясів.
Нагадаємо, поєдинок Альвареса та Кроуфорда пройде 13 вересня в Лас-Вегасі.
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