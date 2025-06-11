Денис Сєдашов

Міністр розваг Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейх поділився планами щодо андеркарду очікуваного боксерського мегабою між Саулем Альваресом (63-2-2, 39 KO) і Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 KO), який відбудеться 13 вересня в Лас-Вегасі та транслюватиметься на Netflix в межах Riyadh Season.

Світ спостерігатиме за боєм століття між Саулем Альваресом і Теренсом Кроуфордом. Я хочу, аби андеркард цього вечора прикрасили молоді, амбітні боксери, які заслуговують свого шансу виступити на великій сцені. Туркі Аль аш-Шейх

Він також назвав імена бійців, яких хотів би бачити в цьому боксерському шоу:

Дзунто Накатані (чемпіон The Ring)

Крістіан Мбіллі

Мохаммед Алакель

Рейто Цуцуми

Джастін Вілорія

Еміліано Альварадо

Джамар Теллі

Абдулла Мейсон

Нішант Дев

The world will be watching Riyadh Season’s Canelo Alvarez-Terence Crawford fight of the century on Netflix. And for that, I want to load the undercard with young, hungry fighters who deserve the chance to perform under the bright lights. These are some of the names I hope to see… pic.twitter.com/vnRy0OMfNH — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) June 11, 2025

Поєдинок між Канело та Кроуфордом відбудеться 13 вересня в Лас-Вегасі. Бій покаже Netflix.

Альварес та Кроуфорд влаштували дуель поглядів.