Туркі Аль аш-Шейх хоче бачити молодих зірок в андеркарді бою Альварес – Кроуфорд
Серед них — чемпіон Дзунто Накатані та інші молоді таланти
близько 1 години тому
Міністр розваг Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейх поділився планами щодо андеркарду очікуваного боксерського мегабою між Саулем Альваресом (63-2-2, 39 KO) і Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 KO), який відбудеться 13 вересня в Лас-Вегасі та транслюватиметься на Netflix в межах Riyadh Season.
Світ спостерігатиме за боєм століття між Саулем Альваресом і Теренсом Кроуфордом. Я хочу, аби андеркард цього вечора прикрасили молоді, амбітні боксери, які заслуговують свого шансу виступити на великій сцені.
Він також назвав імена бійців, яких хотів би бачити в цьому боксерському шоу:
Дзунто Накатані (чемпіон The Ring)
Крістіан Мбіллі
Мохаммед Алакель
Рейто Цуцуми
Джастін Вілорія
Еміліано Альварадо
Джамар Теллі
Абдулла Мейсон
Нішант Дев
Поєдинок між Канело та Кроуфордом відбудеться 13 вересня в Лас-Вегасі. Бій покаже Netflix.
Альварес та Кроуфорд влаштували дуель поглядів.