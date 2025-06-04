«Тут без питань». Кроуфорд назвав фаворита реваншу Усик – Дюбуа
Американський боксер впевнений у перемозі українця
1 день тому
Один із найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) поділився очікуваннями від реваншу між українцем Олександром Усиком (23-0, 14 КО) та британцем Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО).
У коментарі для шоу Ring Champs with Ak & Barak американець не залишив жодної інтриги:
Усик. Тут без питань.
Реванш між Усиком та Дюбуа відбудеться 19 липня у Лондоні.