«Тут без питань». Кроуфорд назвав фаворита реваншу Усик – Дюбуа

Американський боксер впевнений у перемозі українця

1 день тому

Усик і Дюбуа
Денис Сєдашов

Денис Сєдашов

Один із найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) поділився очікуваннями від реваншу між українцем Олександром Усиком (23-0, 14 КО) та британцем Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО).

У коментарі для шоу Ring Champs with Ak & Barak американець не залишив жодної інтриги:

Усик. Тут без питань.

Теренс Кроуфорд

Реванш між Усиком та Дюбуа відбудеться 19 липня у Лондоні.

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