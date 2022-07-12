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Тут не посперечаєшся. Стівенсон закликав Хейні вийти в ринг з Ломаченко замість реваншу з Камбососом

Чемпіон WBC і WBO висловив правильні думки
Бокс Професійний бокс
13:24
Тут не посперечаєшся. Стівенсон закликав Хейні вийти в ринг з Ломаченко замість реваншу з Камбососом
Шакур Стівенсон / Фото - badlefthook
Володар титулів WBC і WBO в другому напівлегкому дивізіоні Шакур Стівенсон (18-0, 9 KO) вважає, що абсолютному чемпіону світу в легкій вазі Девіну Хейні (28-0, 15 KO) замість реваншу з Джорджем Камбососом (20-1, 10 KO) потрібно провести поєдинок з Василем Ломаченко (16-2, 11 KO).

Цитує американця boxingnews24.com.

« Я чув, Ломаченко заявив, що хоче завоювати пояса. Сподіваюся, що команда Хейні знайде в контракті якийсь пункт, який дозволить їм уникнути реваншу з Камбососом. Ніхто не хоче знову дивитися цей бій. Я не згоден з людьми, які говорять, що Девін видав нудне виступ. Це неправда, я дійсно отримав задоволення від поєдинку».


«Бой був одностороннім. Хто хоче сидіти і дивитися поєдинок, коли точно відомо, що якщо Девін знову вийде з ним в ринг, то нічого не зміниться? Камбосос нічого не може зробити по-іншому. Він такий, який є. Камбосос бився так, як бився. Він так само бився з Лопесом, але з Тео це спрацювало, а з Девіном – немає».


«Я не хочу дивитися реванш. Думаю, що Девін знову буде легко домінувати над ним. Ймовірно, в цей раз він зупинить Камбососа. Так що Хейні може діяти сміливо, дійсно дати волю рукам і винести його. Я думаю, що Девіну слід побитися з Ломаченко, а мені дозвольте зайнятися ким завгодно».


Нагадаємо, що наступний поєдинок Стівенсон проведе проти екс-претендента на титул Робсона Консейсао (17-1, 8 KO). 

Володимир Кириченко
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Теги

Шакур Стівенсон Василь Ломаченко Джордж Камбосос Девін Хейні

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