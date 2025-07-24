Олег Гончар

23 липня до Конгресу США внесено двопартійний законопроєкт, спрямований на реформування професійного боксу, повідомляє ESPN.

Документ, названий «Закон про відродження американського боксу імені Мухаммеда Алі», представили члени Палати представників Браян Джек (республіканець від Джорджії) та Шаріс Девідс (демократка від Канзасу).

Законопроєкт доповнює Закон про безпеку професійного боксу 1996 року і пропонує створення єдиних боксерських організацій (UBO) як альтернативу чинним санкційним органам (WBA, WBC, WBO, IBF), які контролюють професійний бокс. UBO встановлюватимуть стандартизовані правила, зокрема:

Мінімальну компенсацію для боксерів у розмірі 150 доларів за раунд.

Вищі внески на медичне страхування та антидопінгові програми.

Наразі мінімальні внески в цих сферах або відсутні, або регулюються окремими штатами, що призводить до нерівності умов для боксерів. Законопроєкт має на меті централізувати та уніфікувати ці стандарти, підвищивши безпеку та фінансову стабільність спортсменів.

Бокс залишається єдиним професійним видом спорту в США, який регулюється на федеральному рівні Конгресом, через його історичну специфіку та вплив на суспільство.