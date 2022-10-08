«Підписуй контракт, велетень». Менеджер Усика спародіював Ф’юрі
У Великій Британії назвали наступного суперника Ф’юрі
Тайсон закінчить ще одну трилогію
08 жовтня 15:00
Фото: BT Sport
Чемпіон WBC Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 KO) повернеться в ринг 3 грудня. У Кардіффі «Циганський король» буде битися зі співвітчизником, повідомляє The Sun.
За інформацією джерела Ф’юрі проведе третій бій з Дереком Чісорою (33-12, 23 KO). Відзначимо, що Тайсон у 2011 переміг одноголосним рішенням суддів, а у 2014 завоював дострокову перемогу.
Нагадаємо, що Чісора заявляв про завершення кар’єри. Хоча, з такою ж риторикою раніше виступав і Ф’юрі.
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