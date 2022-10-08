«Наш спорт – найжорстокіший, але далеко не найнебезпечніший». Гетжі порівняв бокс і ММА
У військових діях з рашистами загинув боксер з Чернівців
Юрій Іванович захищав Україну від нечисті
08 жовтня 20:00
Юрій Іванович / Фото - ФБУКандидат в майстри спорту з боксу Юрій Іванович загинув в боях з рашистами, захищаючи Україну. Про смерть боксера повідомила прес-служба Федерації боксу України.
«Федеральна боксу України з великою скорботою повідомляє, що на війні з російськими загарбниками загинув ще один наш побратим, кандидат в майстри спорту з боксу з Чернівців, Юрій Іванович. Світла пам'ять, герою і щирі співчуття рідним».
Нагадаємо, раніше в Ізюмі було ексгумовано тіло чемпіона України з боксу серед юніорів.
Коментарі 0