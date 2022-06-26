Уайлдер готовий повернутися в бокс

Деонтей Уайлдер / Фото: The New York Times

Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Деонтей Уайлдер (42-2-1, 41 КО ) висловився про бажання повернутися в ринг. Слова американця приводить портал Boxing News 24.



Я роблю багато речей поза рингом і насолоджуюся цим. Раніше мені було колись побути з моєю родиною, моїми бізнес – проектами і інвестиціями, присвятити себе іншим хобі і захопленням. На цьому етапі я віддав себе іншим захопленням, до яких раніше не доходило справу. Я дуже сильно насолоджуюся своїм життям. Я гордий бути королем і робити королівські речі.

Коли є такий сильний, відвертий боксер надважкого дивізіону, як я, бокс прекрасний. Коли є захоплюючий боєць, то бокс процвітає. Сьогодні люди спостерігають за цим. Коли такого боксера немає, все починає згасати. Зі мною зв'язалися люди і сказали: «Суперважка вага вже не той. Нам необхідно повернення нашого чемпіона. Без нього бокс нудний ».