Уайлдер: «Я повертаюся на численні прохання всіх верств суспільства»

Колишній чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Деонтей Уайлдер (42-2-1, 41 KO) в інтерв'ю Blue Blood Sports TV розповів, чому прийняв рішення не завершувати кар'єру.

Я був живим доказом цього, тому я повертаюся на численні прохання всіх верств суспільства, від бездомних до мільйонерів. Це просто приголомшливе почуття. Так багато людей кажуть мені, наскільки це важливо, тому що без американця суперважкий бокс взагалі не розбурхує. Американський супертяж оживляє дивізіон».