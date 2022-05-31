Уоррен готовий організувати Уайлдеру бій з Джойсом
Уайлдер: «Я повертаюся на численні прохання всіх верств суспільства»
«Бронзовий Бомбардувальник» розповів, чому прийняв рішення не завершувати кар'єру
14:40
Колишній чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Деонтей Уайлдер (42-2-1, 41 KO) в інтерв'ю Blue Blood Sports TV розповів, чому прийняв рішення не завершувати кар'єру.
«Одна річ про бокс, яку я довів, полягає в тому, що бокс процвітає завдяки порушенню, притому порушення, яке несе з собою американський чемпіон. Як тільки це вмирає, слідом помирає і весь бокс.
Я був живим доказом цього, тому я повертаюся на численні прохання всіх верств суспільства, від бездомних до мільйонерів. Це просто приголомшливе почуття. Так багато людей кажуть мені, наскільки це важливо, тому що без американця суперважкий бокс взагалі не розбурхує. Американський супертяж оживляє дивізіон».
Президент WBC Маурісіо Сулейман розраховує на швидке повернення Деонтея Уайлдера на ринг.
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