Ділліан Уайт: «Усик – об'єднаний чемпіон, але я все одно не знаю, куди його поставити»
Уайт хоче отримати реванші з Джошуа і Ф'юрі
Британський супертяжеловес наступний бій проведе 26 листопада
18 листопада 14:03
Колишній претендент на пояс WBC Ділліан Уайт (27-3, 19 КО) розповів про свої цілі в боксі:
«Сенс перебування в даній грі – бажання піднятися на вершину. Я хочу побити кожного. Реванш з Ф'юрі, реванш з Джошуа. Хочу побити кожного, хто перемагав мене».
Якщо 26 листопада Уайт переможе Джермейна Франкліна, то з високою долею ймовірності отримає реванш проти Ентоні Джошуа.
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